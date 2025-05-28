Нетаньяху подтвердил ликвидацию лидера ХАМАСа Мохаммеда Синвара

Заметим, что около недели назад министр обороны Израиля Исраэль Кац в комментарии израильским СМИ заявил, что официального подтверждения смерти Синвара пока нет, но "по всем признакам, он был ликвидирован".

Мохаммед Синвар - младший брат предыдущего лидера ХАМАСа Яхьи Синвара, который был ликвидирован в октябре 2024 года. Считалось, что именно он организовал нападение на Израиль 7 октября 2023 года.

Синвар считался одним из самых влиятельных командиров ХАМАС, которого активно разыскивали за участие в террористических акциях против Израиля, в частности похищении израильского солдата Гилада Шалита в 2006 году.