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Нетаньяху подтвердил ликвидацию лидера ХАМАСа Мохаммеда Синвара

Фото: премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил в среду, что лидер ХАМАС в Газе Мохаммед Синвар был ликвидирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Заметим, что около недели назад министр обороны Израиля Исраэль Кац в комментарии израильским СМИ заявил, что официального подтверждения смерти Синвара пока нет, но "по всем признакам, он был ликвидирован".

Мохаммед Синвар - младший брат предыдущего лидера ХАМАСа Яхьи Синвара, который был ликвидирован в октябре 2024 года. Считалось, что именно он организовал нападение на Израиль 7 октября 2023 года.

Синвар считался одним из самых влиятельных командиров ХАМАС, которого активно разыскивали за участие в террористических акциях против Израиля, в частности похищении израильского солдата Гилада Шалита в 2006 году.

 

 

Новое наступление Израиля

Напомним, израильские военные заявили, что их новая объявленная операция "Колесницы Гедеона" - вернула ХАМАС за стол переговоров.

Кампания была начата "для достижения всех целей войны в Газе, включая освобождение заложников и разгром ХАМАС".

Подробнее о новой операции Израиля - читайте в материале РБК-Украина.

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