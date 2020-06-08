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Нетаньяху отреагировал на убийство палестинца, из-за чего в Израиле вспыхнули протесты

Новости » Политика     08.06.2020 - 12:29
Нетаньяху отреагировал на убийство палестинца, из-за чего в Израиле вспыхнули протесты
Фото: палестинец Ияд Халак, убитый израильскими полицейскими 30 мая (middleeastmonitor.com)

Политик впервые публично прокомментировал ситуацию

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал трагедией то, что полицейские убили 32-летнего палестинца с аутизмом. Он впервые публично прокомментировал инцидент, хотя убийство произошло еще 30 мая.

Об этом сообщает BBC.

В воскресенье, 7 июня, Нетаньяху выразил соболезнования семье погибшего и сказал, что ожидает полного расследования убийства.

"То, что произошло с Иядом Халаком - это трагедия. Этого человека с ограничениями - с аутизмом - подозревали ошибочно", - сказал политик.

Напомним, ранее в Израиле вспыхнули протесты после убийства Халака полицией в Иерусалиме.

Граждане страны протестовали в Иерусалиме, Тель-Авиве и Яффо в последние дни мая. Некоторые несли плакаты с надписями "Справедливость ради Ияда" и "Вопрос жизни палестинцев".

Как писало РБК-Украина, правоохранители заподозрили наличие оружия у палестинца, но в итоге оно не было найдено.

Генеральный секретарь Организации освобождения Палестины Сааб Эрекат заявил, что это "преступление, которое встретят безнаказанно, если мир не перестанет относиться к Израилю, как к государству, стоящему выше закона".

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины НетаньяхуИзраиль
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