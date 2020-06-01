В Израиле вспыхнули протесты после убийства палестинца полицией

Фото: палестинец Ияд Халак, убитый израильскими полицейскими 30 мая (middleeastmonitor.com)

Люди выходили на демонстрации в трех городах

В Израиле вспыхнули протесты после убийства палестинца Ияда Халака полицией в Иерусалиме 30 мая. Люди выходили на протесты с плакатами.

Об этом пишет BBC.

Как отмечается, палестинцы и израильтяне протестовали из-за убийства 32-летнего Халака в Иерусалиме, Тель-Авиве и Яффо в субботу и воскресенье. Некоторые несли плакаты с надписями "Справедливость ради Ияда" и "Вопрос жизни палестинцев".

Фото: протесты в Израиле, которые вспыхнули после убийства Халака (AFP)

Генеральный секретарь Организации освобождения Палестины Сааб Эрекат заявил, что это "преступление, которое будет встречено безнаказанно, если мир не перестанет относиться к Израилю как к государству, стоящему выше закона". Он также провел параллели с событиями в США, где полицейские убили афроамериканца, после чего в стране вспыхнули протесты.

Вскрытие, проведенное в воскресенье, обнаружило, что Халака дважды ранили в грудь.

В заявлении израильской полиции говорится, что подразделения, патрулирующие Старый город, "обнаружили подозреваемого с подозрительным предметом, похожим на пистолет".

"Они призвали его остановиться и стали преследовать его пешком. Во время погони офицеры также открыли огонь по подозреваемому, которого обезвредили. На месте происшествия не было найдено оружия после обыска", - говорится в сообщении полиции.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц выразил сожаление по поводу этого инцидента.

"Мы сожалеем об инциденте, в котором был застрелен Ияд Халак, и мы, конечно, разделяем горе его семьи. Я уверен, что этот вопрос будет быстро расследован и будут сделаны выводы", - заявил он в воскресенье на заседании правительства.

Адвокат Халака Джад Кадмани заявил, что полученные данные усиливают подозрение, что полицейские совершили преступление.

"Мы ожидаем, что лица, ответственные за расследование, будут продвигать его вперед и предавать суду полицейских", - сказал он.

Как писало РБК-Украина, правоохранители заподозрили наличие оружия у палестинца, но в итоге оно не было найдено.

Напомним, похожая ситуация произошла ранее в США. 25 мая в Миннеаполисе при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. На видео, которое можно найти в сети, видно, как Флойд говорил, что ему нечем дышать. Полицейские не отреагировали и он умер.

После этого инцидента в США возникли массовые акции протеста, которые позже переросли в беспорядки.

Как сообщалось, власть свыше 40 американских городов в 22 штатах ввели комендантский час вследствие протестов.

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Автор: Максим Зайченко