В Израиле вспыхнули протесты после убийства палестинца полицией

Люди выходили на демонстрации в трех городах
В Израиле вспыхнули протесты после убийства палестинца Ияда Халака полицией в Иерусалиме 30 мая. Люди выходили на протесты с плакатами.
Об этом пишет BBC.
Как отмечается, палестинцы и израильтяне протестовали из-за убийства 32-летнего Халака в Иерусалиме, Тель-Авиве и Яффо в субботу и воскресенье. Некоторые несли плакаты с надписями "Справедливость ради Ияда" и "Вопрос жизни палестинцев".
Фото: протесты в Израиле, которые вспыхнули после убийства Халака (AFP)
Генеральный секретарь Организации освобождения Палестины Сааб Эрекат заявил, что это "преступление, которое будет встречено безнаказанно, если мир не перестанет относиться к Израилю как к государству, стоящему выше закона". Он также провел параллели с событиями в США, где полицейские убили афроамериканца, после чего в стране вспыхнули протесты.
Вскрытие, проведенное в воскресенье, обнаружило, что Халака дважды ранили в грудь.
В заявлении израильской полиции говорится, что подразделения, патрулирующие Старый город, "обнаружили подозреваемого с подозрительным предметом, похожим на пистолет".
"Они призвали его остановиться и стали преследовать его пешком. Во время погони офицеры также открыли огонь по подозреваемому, которого обезвредили. На месте происшествия не было найдено оружия после обыска", - говорится в сообщении полиции.
Министр обороны Израиля Бенни Ганц выразил сожаление по поводу этого инцидента.
"Мы сожалеем об инциденте, в котором был застрелен Ияд Халак, и мы, конечно, разделяем горе его семьи. Я уверен, что этот вопрос будет быстро расследован и будут сделаны выводы", - заявил он в воскресенье на заседании правительства.
Адвокат Халака Джад Кадмани заявил, что полученные данные усиливают подозрение, что полицейские совершили преступление.
"Мы ожидаем, что лица, ответственные за расследование, будут продвигать его вперед и предавать суду полицейских", - сказал он.
Как писало РБК-Украина, правоохранители заподозрили наличие оружия у палестинца, но в итоге оно не было найдено.
Напомним, похожая ситуация произошла ранее в США. 25 мая в Миннеаполисе при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. На видео, которое можно найти в сети, видно, как Флойд говорил, что ему нечем дышать. Полицейские не отреагировали и он умер.
После этого инцидента в США возникли массовые акции протеста, которые позже переросли в беспорядки.
Как сообщалось, власть свыше 40 американских городов в 22 штатах ввели комендантский час вследствие протестов.
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Автор: Максим Зайченко