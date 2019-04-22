Нетаньяху отметил демократичность выборов в Украине

Фото: Петр Порошенко и Биньямин Нетаньяху (president.gov.ua)

Порошенко и Нетаньяху провели телефонный разговор

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации президента.

Нетаньяху отметил вклад Порошенко в укреплении украинско-израильских отношений и отметил высокий уровень демократических стандартов президентских выборов.

В свою очередь Порошенко поблагодарил премьер-министра Израиля за поддержку Украины на международной арене. Сторонами было отмечено динамичное развитие двустороннего партнерства, в том числе политического диалога на высшем уровне, за последние пять лет.

Отдельно было подчеркнуто, что важным индикатором результативности украинско-израильского диалога станет ожидаемый запуск Соглашения о зоне свободной торговли, которое откроет новые возможности для бизнеса, а также будет стимулировать создание рабочих мест.

Порошенко также поздравил Нетаньяху с успешным проведением выборов в Кнессет.

Напомним, в январе первый вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив подписал Соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем.