Нетаньяху оголосив про завершення спецоперації проти "Ісламського джихаду"

"Учора ввечері ми успішно завершили п'ятиденну боротьбу з терористичною організацією "Ісламський джихад", - повідомив прем'єр.

За його словами, виконання було "дійсно ідеальним". За повної несподіванки та постійного прояву ініціативи війська Ізраїля ліквідували всю верхівку "Ісламського джихаду" в Газі.

"Ми ліквідували десятки терористів, знищили 17 штабів "Джихаду", склади ракет, протитанкові розрахунки й багато іншого", - пояснив Нетаньягу.

Нагадаємо, вранці 9 травня Ізраїль ліквідував трьох командирів "Ісламського джихаду", почавши операцію "Щит і стріла".

У відповідь із сектора Газа було випущено сотні ракет ізраїльськими містами. Відомо про влучання в будинки.

Детальніше про операцію "Щит і стріла", а також ситуацію в Ізраїлі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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