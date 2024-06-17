Нетаньяху оголосив про розпуск військового кабінету Ізраїлю, створеного після нападу ХАМАС

Війна в Ізраїлі

Війна між Ізраїлем і ХАМАС розпочалася 7 жовтня 2023 року з масштабних ракетних обстрілів Сектора Гази збройними угрупованнями ХАМАС та "Ісламський джихад", вступу збройних сил у Газу і захоплення заручників.

У відповідь Ізраїль завдав масованих авіаударів по Сектору Газа, а пізно ввечері 27 жовтня ввів великі сили в північну частину Сектора Газа. Наразі ізраїльські війська діють у Рафасі, місті на кордоні з Єгиптом у південній частині Гази. Армія оборони Ізраїлю нещодавно оголосила, що введе щоденні "локальні тактичні паузи" у своїх військових операціях у Секторі Гази.

Захід закликає Ізраїль зупинити військові дії в Газі, проте Тель-Авів не погоджується. Нещодавно ЦАХАЛ атакував комплекс бойовиків ХАМАС, який перебував усередині школи у центральній частині Сектору Газа.

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