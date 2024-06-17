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Нетаньяху оголосив про розпуск військового кабінету Ізраїлю, створеного після нападу ХАМАС

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повідомив, що військовий кабінет, створений 11 жовтня минулого року для управління кампаніями проти ХАМАСу і "Хезболли", офіційно розпущено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Рішення ухвалили після відставки міністра Бені Ганца, слідом за яким із тимчасового уряду пішли колишній начальник генштабу Армії оборони Ізраїлю Гаді Айзенкот (спостерігач) і депутат кнесету Хілі Троппер (міністр без портфеля).

Видання зазначає, що розпад коаліції був очікуваним, оскільки ультраправий міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір лобіював включення до складу форуму.

Очікується, що Нетаньягу ухвалюватиме найважливіші рішення щодо війни на невеликих спеціальних нарадах без Бен-Гвіра, а остаточне затвердження вимагатиме від ширшого складу кабінету безпеки.

Війна в Ізраїлі

Війна між Ізраїлем і ХАМАС розпочалася 7 жовтня 2023 року з масштабних ракетних обстрілів Сектора Гази збройними угрупованнями ХАМАС та "Ісламський джихад", вступу збройних сил у Газу і захоплення заручників.

У відповідь Ізраїль завдав масованих авіаударів по Сектору Газа, а пізно ввечері 27 жовтня ввів великі сили в північну частину Сектора Газа. Наразі ізраїльські війська діють у Рафасі, місті на кордоні з Єгиптом у південній частині Гази. Армія оборони Ізраїлю нещодавно оголосила, що введе щоденні "локальні тактичні паузи" у своїх військових операціях у Секторі Гази.

Захід закликає Ізраїль зупинити військові дії в Газі, проте Тель-Авів не погоджується. Нещодавно ЦАХАЛ атакував комплекс бойовиків ХАМАС, який перебував усередині школи у центральній частині Сектору Газа.

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НетаньяхуІзраїльСектор Газа