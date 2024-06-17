Нетаньяху объявил о роспуске военного кабинета Израиля, созданного после нападения ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что военный кабинет, созданный 11 октября прошлого года для управления кампаниями против ХАМАСа и "Хезболлы", официально распущен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Решение было принято после отставки министра Бени Ганца, вслед за которым из временного правительства ушли бывший начальник генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот (наблюдатель) и депутат кнессета Хили Троппер (министр без портфеля).
Издание отмечает, что распад коалиции был ожидаем, поскольку ультраправый министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир лоббировал включение в состав форума.
Ожидается, что Нетаньяху будет принимать важнейшие решения по войне на небольших специальных совещаниях без Бен-Гвира, а окончательное утверждение будет требовать от более широкого состава кабинета безопасности.
Война между Израилем и ХАМАС началась 7 октября 2023 года с масштабных ракетных обстрелов Сектора Газа вооруженными группировками ХАМАС и "Исламский джихад", вступления вооруженных сил в Газу и захвата заложников.
В ответ Израиль нанес массированные авиаудары по Сектору Газа, а поздно вечером 27 октября ввел крупные силы в северную часть Сектора Газа. В настоящее время израильские войска действуют в Рафахе, городе на границе с Египтом в южной части Газы. Армия обороны Израиля недавно объявила, что введет ежедневные "локальные тактические паузы" в своих военных операциях в Секторе Газа.
Запад призывает Израиль остановить военные действия в Газе, однако Тель-Авив не согласен. Недавно ЦАХАЛ атаковал комплекс боевиков ХАМАС, находившийся внутри школы в центральной части Сектора Газа.
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