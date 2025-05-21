Нетаньяху про новий наступ Ізраїлю: будемо контролювати весь Сектор Газа

Ізраїль планує взяти під свій контроль весь Сектор Газа. Це одна з цілей нової операції країни під назвою "Колісниці Гідеона".
Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Нетаньяху запевнив, що Ізраїль "готовий" до можливості тимчасового припинення вогню з бойовиками ХАМАС і звільнення заручників.
За його словами, ізраїльські війська завдали удару по своєму ворогу на півдні країни і витримали "неймовірний" тиск з вимогою припинити війну.
Прем'єр також нагадав, що три дні тому він ухвалив рішення про початок наступного етапу війни з ХАМАС.
"Після закінчення цієї кампанії (ідеться про нову операцію Ізраїлю "Колісниці Гідеона" - ред.) усі території Сектора Газа перебуватимуть під контролем Ізраїлю", - додав він.
Нагадаємо, у неділю, 18 травня, Ізраїль розпочав новий наступ у Секторі Газа. Це сталося після зриву перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС - бойовики відмовлялися звільняти всіх заручників.
Таке рішення зустріло опір серед країн Заходу. Зокрема, Франція, Канада і Британія попередили, що якщо Ізраїль не припинить свого наступу і не зніме обмежень на доставку гуманітарної допомоги в Сектор Газа, вони введуть санкції.
Також, за даними The Washington Post, оточення президента США Дональда Трампа вже попередило Ізраїль, що на тлі продовження війни може відмовитися від підтримки країни.
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