Нетаньяху про новий наступ Ізраїлю: будемо контролювати весь Сектор Газа

Нетаньяху запевнив, що Ізраїль "готовий" до можливості тимчасового припинення вогню з бойовиками ХАМАС і звільнення заручників.

За його словами, ізраїльські війська завдали удару по своєму ворогу на півдні країни і витримали "неймовірний" тиск з вимогою припинити війну.

Прем'єр також нагадав, що три дні тому він ухвалив рішення про початок наступного етапу війни з ХАМАС.

"Після закінчення цієї кампанії (ідеться про нову операцію Ізраїлю "Колісниці Гідеона" - ред.) усі території Сектора Газа перебуватимуть під контролем Ізраїлю", - додав він.