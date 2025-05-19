У Трампа погрожують відмовитися від підтримки Ізраїлю через війну в Газі, - WP

США попереджають Ізраїль, що якщо війна з ХАМАС продовжиться, підтримка з боку Вашингтона може припинитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

"Люди Трампа дають Ізраїлю зрозуміти: "Ми залишимо вас, якщо ви не припините цю війну", - розповіло неназване джерело видання.

Він додав, що у прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху є можливість завершити війну, "маючи величезну більшість у Кнесеті". Але співрозмовник видання вважає, що для цього у голови ізраїльського уряду "немає політичної волі".

Варто зауважити, що США допомагають Ізраїлю зброєю. Зокрема, 1 березня Держдеп затвердив продаж Ізраїлю зброї вартістю близько 3 млрд доларів.