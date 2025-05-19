У Трампа погрожують відмовитися від підтримки Ізраїлю через війну в Газі, - WP
США попереджають Ізраїль, що якщо війна з ХАМАС продовжиться, підтримка з боку Вашингтона може припинитися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
"Люди Трампа дають Ізраїлю зрозуміти: "Ми залишимо вас, якщо ви не припините цю війну", - розповіло неназване джерело видання.
Він додав, що у прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху є можливість завершити війну, "маючи величезну більшість у Кнесеті". Але співрозмовник видання вважає, що для цього у голови ізраїльського уряду "немає політичної волі".
Варто зауважити, що США допомагають Ізраїлю зброєю. Зокрема, 1 березня Держдеп затвердив продаж Ізраїлю зброї вартістю близько 3 млрд доларів.
Нова операція Ізраїлю
Нагадаємо, учора, 18 травня, Ізраїль розпочав нову операцію в Секторі Газа. Таку операцію назвали "Колісниці Гідеона".
Широка наземна операція розпочалася на півночі та півдні палестинського анклаву. Як зазначав прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, його країна хоче повністю знищити ХАМАС.
На цьому тлі ХАМАС заявив про готовність віддати Ізраїлю частину заручників для нового припинення вогню.
Неназване ізраїльське джерело розповіло CNN, що Ізраїль готовий говорити про припинення вогню тільки за умови капітуляції бойовиків.
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