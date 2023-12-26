Нетаньяху назвав три умови для закінчення війни в Секторі Газа

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав умови, які мають бути виконані для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.
Ізраїльський лідер розповів, що
Нетаньяху зазначив, що для закінчення війни Ізраїлю необхідно досягти трьох цілей:
Прем’єр-міністр Ізраїлю сказав, що забезпечення умов того, що Газа ніколи більше не використовуватиметься як база нападу на його країну вимагатиме
"
Нагадаємо, бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.
24 листопада між Тель-Авів та бойовиками розпочалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.
20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. Однак ХАМАС відхилив пропозицію.
14 грудня, у Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки хочуть, щоб війна між Ізраїлем та ХАМАСом закінчилася якнайшвидше. У той же день міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що війна займе більше кількох місяців.
Беньямін Нетаньяху заявляв, що міжнародний тиск не зупинить війну проти ХАМАСу.
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