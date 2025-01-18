Нетаньяху назвав перший етап угоди з ХАМАС "тимчасовим припиненням вогню"

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху дав перші публічні коментарі щодо угоди з ХАМАС, яка завтра набуде чинності. Він назвав перший етап документа про звільнення заручників "тимчасовим припиненням вогню".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Зокрема, Нетаньягу заявив, що обраний президент США Дональд Трамп і президент Сполучених Штатів Джо Байден наголосили, що Ізраїль може відновити бойові дії в Газі, якщо не буде реалізовано наступних етапів угоди.
Прем'єр наголосив, що Ізраїль не заспокоїться, поки "не буде досягнуто всіх його військових цілей". Йдеться, зокрема, про повернення всіх заручників, утримуваних у Газі.
Також Нетаньяху додав, що США пообіцяли його країні надати зброю, яка необхідна для відновлення бойових дій у разі потреби. За словами прем'єр-міністра, це буде зроблено "новими способами і з дуже великою силою"
Нагадаємо, кілька годин тому в офісі Нетаньягу заявили, що ХАМАС досі не надав списки заручників, яких звільнить. Хоча в угоді сказано, що угруповання зобов'язане надати імена не пізніше, ніж за 24 години до їхнього звільнення, яке повинно було відбутися завтра о 16:00 за місцевим часом.
У відповідь на це у прем'єра Нетаньяху заявляють, що ця затримка може затримати припинення вогню.
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