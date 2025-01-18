Нетаньяху назвал первый этап соглашения с ХАМАС "временным прекращением огня"

В частности, Нетаньяху заявил, что избранный президент США Дональд Трамп и президент Соединенных Штатов Джо Байден подчеркнули, что Израиль может возобновить боевые действия в Газе, если не будут реализованы следующие этапы соглашения.

Премьер подчеркнул, что Израиль не успокоится, пока "не будут достигнуты все его военные цели". Речь идет в том числе о возвращении всех заложников, удерживаемых в Газе.

Также Нетаньяху добавил, что США пообещали его стране предоставить оружие, которое необходимо для возобновления боевых действий в случае необходимости. По словам премьер-министра, это будет сделано "новыми способами и с очень большой силой"