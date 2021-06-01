Нетаньяху назвал появление ядерного оружия у Ирана угрозой для Израиля

"Самая большая угроза для нас - угроза нашему существованию, исходящая от Ирана, его попытки получить ядерное оружие", - сказал премьер Израиля.

Он подчеркнул, что необходимо бороться с возможностью появления у Тегерана ядреного оружия. "С соглашением (по ядерной программе Ирана - ред.) или без него мы продолжим делать все, что в наших силах, чтобы помешать ядерному вооружению Ирана", - добавил он.

По его словам, Тегеран отличается от других стран с ядерной программой, и в случае с Ираном "послабления - это не вариант".

Обращаясь к сотрудникам спецслужбы Нетаньяху отметил, что они должны сделать все возможное, чтобы Иран "ни при каких обстоятельствах не получил ядерное оружие".