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Нетаньяху назвал появление ядерного оружия у Ирана угрозой для Израиля

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Иерусалим, Вторник 01 июня 2021 16:24
Нетаньяху назвал появление ядерного оружия у Ирана угрозой для Израиля Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Существованию Израиля угрожает появление у Ирана ядерного оружия, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он призвал мировой сообщество не допустить появление этого вида вооружения массового уничтожения у Тегерана.

Об этом Нетаньяху заявил в ходе церемонии смены главы Моссад.

"Самая большая угроза для нас - угроза нашему существованию, исходящая от Ирана, его попытки получить ядерное оружие", - сказал премьер Израиля.

Он подчеркнул, что необходимо бороться с возможностью появления у Тегерана ядреного оружия. "С соглашением (по ядерной программе Ирана - ред.) или без него мы продолжим делать все, что в наших силах, чтобы помешать ядерному вооружению Ирана", - добавил он.

По его словам, Тегеран отличается от других стран с ядерной программой, и в случае с Ираном "послабления - это не вариант".

Обращаясь к сотрудникам спецслужбы Нетаньяху отметил, что они должны сделать все возможное, чтобы Иран "ни при каких обстоятельствах не получил ядерное оружие".

Напомним, сегодня, 1 июня, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о превышении в 16 раз запасов у Ирана обогащенного урана по договору 2015 года. Они оцениваются в 3241 килограмм

В Вене уже более месяца продолжаются переговоры между Ираном и пятью государствами, подписавшими ядерное соглашение 2015 года: США, Россией, Китаем, Германией, Францией и Великобританией. США после прихода к власти президента Джо Байдена дали понять, что Вашингтон при выполнении определенных условий готов вернуться в ядерную сделку с Тегераном.

Отметим, Иран разрешил ограниченный контроль своих атомных объектов. МАГАТЭ сможет продолжить проверки атомных объектов Ирана. Однако их будут проводить в ограниченном формате.

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