Нетаньяху назвав появу ядерної зброї в Ірану загрозою для Ізраїлю

Існуванню Ізраїлю загрожує поява в Ірану ядерної зброї , заявив Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху. Він закликав світову спільноту не допустити появу цього виду озброєння масового знищення у Тегерана.

Про це Нетаньяху заявив в ході церемонії зміни глави Моссад .

"Найбільша загроза для нас - загроза нашому існуванню, що виходить від Ірану, його спроби отримати ядерну зброю", - сказав прем'єр Ізраїлю.

Він підкреслив, що необхідно боротися з можливістю появи у Тегерана ядерної зброї. "З угодою (щодо ядерної програми Ірану - ред.) або без неї ми продовжимо робити все, що в наших силах, щоб перешкодити ядерному озброєнню Ірану", - додав він.

За його словами, Тегеран відрізняється від інших країн з ядерною програмою, і у випадку з Іраном "послаблення - це не варіант".

Звертаючись до співробітників спецслужби Нетаньяху зазначив, що вони повинні зробити все можливе, щоб Іран "ні за яких обставин не отримав ядерну зброю".