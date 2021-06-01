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Нетаньяху назвав появу ядерної зброї в Ірану загрозою для Ізраїлю

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Єрусалим, Вівторок 01 червня 2021 16:24
Нетаньяху назвав появу ядерної зброї в Ірану загрозою для Ізраїлю Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Існуванню Ізраїлю загрожує поява в Ірану ядерної зброї, заявив Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху. Він закликав світову спільноту не допустити появу цього виду озброєння масового знищення у Тегерана.

Про це Нетаньяху заявив в ході церемонії зміни глави Моссад.

"Найбільша загроза для нас - загроза нашому існуванню, що виходить від Ірану, його спроби отримати ядерну зброю", - сказав прем'єр Ізраїлю.

Він підкреслив, що необхідно боротися з можливістю появи у Тегерана ядерної зброї. "З угодою (щодо ядерної програми Ірану - ред.) або без неї ми продовжимо робити все, що в наших силах, щоб перешкодити ядерному озброєнню Ірану", - додав він.

За його словами, Тегеран відрізняється від інших країн з ядерною програмою, і у випадку з Іраном "послаблення - це не варіант".

Звертаючись до співробітників спецслужби Нетаньяху зазначив, що вони повинні зробити все можливе, щоб Іран "ні за яких обставин не отримав ядерну зброю".

Нагадаємо, сьогодні, 1 червня, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про перевищення в 16 разів запасів у Ірану збагаченого урану за договором 2015 року. Вони оцінюються в 3241 кілограм

У Відні вже більше місяця тривають переговори між Іраном і п'ятьма державами, які підписали ядерну угоду 2015 року: США, Росією, Китаєм, Німеччиною, Францією і Великобританією. США після приходу до влади президента Джо Байдена дали зрозуміти, що Вашингтон при виконанні певних умов готовий повернутися в ядерну угоду з Тегераном.

Відзначити, Іран дозволив обмежений контроль своїх атомних об'єктів. МАГАТЕ зможе продовжити перевірки атомних об'єктів Ірану. Однак їх проводитимуть в обмеженому форматі.

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