Нетаньяху і Трамп планують свято після перемоги над Іраном, - Axios
Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і президент США Дональд Трамп планують відсвяткувати перемогу над Іраном під час особистої зустрічі. Це може статися найближчими тижнями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Як пише видання, Трамп і Нетаньяху вважають 12-денну війну проти Ірану величезним досягненням - як для своїх країн, так і для своєї особистої спадщини.
Два неназвані ізраїльські чиновники розповіли виданню, що між радниками Нетаньяху і представниками Білого дому вже відбулися перші переговори про можливий візит, хоча дата ще не визначена.
"Обидві сторони зацікавлені в тому, щоб влаштувати свято перемоги після війни з Іраном", - сказав один зі співрозмовників Axios.
Ще один ізраїльський чиновник припустив, що візит Нетаньяху до Вашингтона може відбутися в другому тижні липня.
Водночас прессекретар Нетаньяху заявив, що йому нічого не відомо про запланований візит до Вашингтона.
Очікується, що під час можливої зустрічі лідери закріплять свою версію успіху операції в Ірані та обговорять спільні подальші кроки в регіоні.
Операція проти Ірану
Нагадаємо, Ізраїль майже два тижні тому розпочав операцію зі знищення ядерної програми Ірану. По ядерних об'єктах на іранській території було завдано ракетних ударів.
Минулими вихідними США приєдналися до Ізраїлю і завдали ударів по підземних ядерних об'єктах Ірану, які досить складно зруйнувати.
Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що ядерні об'єкти Ірану були повністю знищені.
Тим часом ЗМІ з посиланням на неназвані джерела пишуть, що Іран міг вивезти збагачений уран з тих об'єктів, по яких вдарили США. Тому шанс на виробництво іранської ядерної зброї зберігається.
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