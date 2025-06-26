Нетаньяху і Трамп планують свято після перемоги над Іраном, - Axios

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і президент США Дональд Трамп планують відсвяткувати перемогу над Іраном під час особистої зустрічі. Це може статися найближчими тижнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Як пише видання, Трамп і Нетаньяху вважають 12-денну війну проти Ірану величезним досягненням - як для своїх країн, так і для своєї особистої спадщини.

Два неназвані ізраїльські чиновники розповіли виданню, що між радниками Нетаньяху і представниками Білого дому вже відбулися перші переговори про можливий візит, хоча дата ще не визначена.

"Обидві сторони зацікавлені в тому, щоб влаштувати свято перемоги після війни з Іраном", - сказав один зі співрозмовників Axios.

Ще один ізраїльський чиновник припустив, що візит Нетаньяху до Вашингтона може відбутися в другому тижні липня.

Водночас прессекретар Нетаньяху заявив, що йому нічого не відомо про запланований візит до Вашингтона.

Очікується, що під час можливої зустрічі лідери закріплять свою версію успіху операції в Ірані та обговорять спільні подальші кроки в регіоні.