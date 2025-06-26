Нетаньяху и Трамп планируют праздник после победы над Ираном, - Axios

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп планируют отпраздновать победу над Ираном во время личной встречи. Это может произойти в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Как пишет издание, Трамп и Нетаньяху считают 12-дневную войну против Ирана огромным достижением - как для своих стран, так и для своего личного наследия.

Два неназванных израильских чиновника рассказали изданию, что между советниками Нетаньяху и представителями Белого дома уже состоялись первые переговоры о возможном визите, хотя дата еще не определена.

"Обе стороны заинтересованы в том, чтобы устроить праздник победы после войны с Ираном", - сказал один из собеседников Axios.

Еще один израильский чиновник допустил, что визит Нетаньяху в Вашингтон может состояться во второй неделе июля.

В то же время пресс-секретарь Нетаньяху заявил, что ему ничего не известно о запланированном визите в Вашингтон.

Ожидается, что в ходе возможной встречи лидеры закрепят свою версию успеха операции в Иране и обсудят совместные дальнейшие шаги в регионе.