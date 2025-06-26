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Нетаньяху и Трамп планируют праздник после победы над Ираном, - Axios

Четверг 26 июня 2025 21:08
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Нетаньяху и Трамп планируют праздник после победы над Ираном, - Axios Фото: президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп планируют отпраздновать победу над Ираном во время личной встречи. Это может произойти в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Как пишет издание, Трамп и Нетаньяху считают 12-дневную войну против Ирана огромным достижением - как для своих стран, так и для своего личного наследия.

Два неназванных израильских чиновника рассказали изданию, что между советниками Нетаньяху и представителями Белого дома уже состоялись первые переговоры о возможном визите, хотя дата еще не определена.

"Обе стороны заинтересованы в том, чтобы устроить праздник победы после войны с Ираном", - сказал один из собеседников Axios.

Еще один израильский чиновник допустил, что визит Нетаньяху в Вашингтон может состояться во второй неделе июля.

В то же время пресс-секретарь Нетаньяху заявил, что ему ничего не известно о запланированном визите в Вашингтон.

Ожидается, что в ходе возможной встречи лидеры закрепят свою версию успеха операции в Иране и обсудят совместные дальнейшие шаги в регионе.

Операция против Ирана

Напомним, Израиль почти две недели назад начал операцию по уничтожению ядерной программы Ирана. По ядерным объектам на иранской территории были нанесены ракетные удары.

На прошлых выходных США присоединились к Израилю и нанесли удары по подземным ядерным объектам Ирана, которые довольно сложно разрушить.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что ядерные объекты Ирана были полностью уничтожены.

Тем временем СМИ со ссылкой на неназванные источники пишут, что Иран мог вывезти обогащенный уран с тех объектов, по которым ударили США. Поэтому шанс на производство иранского ядерного оружия сохраняется.

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Нетаньяху Соединенные Штаты Америки Израиль Дональд Трамп
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