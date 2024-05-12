Нетаньяху і президент Колумбії обмінялися образами через війну в Газі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху різко висловився на адресу президента Колумбії Густаво Петро після того, як південноамериканський лідер закликав арештувати його через війну в Газі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Натаньяху і Петро в соцмережі X.

Позавчора, 10 травня, Петро написав: "Нетаньягу не зупинить геноцид, що передбачає міжнародний ордер на арешт від кримінального суду". Також президент Колумбії закликав Раду безпеки ООН почати розгляд питання про введення миротворчих сил на територію Гази.

На початку цього місяця Петро оголосив про розрив урядом Колумбії дипломатичних відносин з Ізраїлем через останню ескалацію напруженості між країнами довкола війни у Секторі Газа.

"Ізраїлю не читатимуть лекції антисемітські прихильники ХАМАСу, терористичної організації геноциду, яка 7 жовтня вбила, зґвалтувала, понівечила та спалила живцем 1200 невинних людей. Ганьба вам, президенте Петро!" - написав прем'єр Ізраїлю.

Ізраїль проводить операцію у місті Рафах на півдні Сектора Гази для знищення останніх сил ХАМАСу, які, за даними ЦАХАЛу, переховуються в місті.

При цьому навіть деякі союзники, як от США, критикують Ізраїль за це рішення, побоюючись великої кількості жертв серед мирного населення у разі повномасштабного вторгнення ізраїльських військових у Рафах.

Наприклад, Вашингтон пропонує Тель-Авіву секретні розвіддані, які нібито допоможуть ЦАХАЛу визначити місцезнаходження лідерів ХАМАСу і знайти приховані тунелі угруповання.

В оприлюдненому вчора звіті Державного департаменту США йдеться про те, що Ізраїль, можливо, порушив міжнародне право у війні проти ХАМАС, проте "характер конфлікту в Газі ускладнює оцінку або отримання переконливих висновків".

Проте Ізраїль, навіть попри загрозу призупинення військової допомоги з боку США, має намір продовжувати операцію в Рафаху. Сьогодні Тель-Авів наказав евакуюватись палестинцям у більшій кількості районів міста.

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