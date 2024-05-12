Нетаньяху и президент Колумбии обменялись оскорблениями из-за войны в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко высказался в адрес президента Колумбии Густаво Петро после того, как американский лидер призвал арестовать его из-за войны в Газе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Натаньяху и Петро в соцсети X.

Позавчера, 10 мая, Петро написал: "Нетаньяху не остановит геноцид, что предусматривает международный ордер на арест от уголовного суда". Также президент Колумбии призвал Совбез ООН начать рассмотрение вопроса о введении миротворческих сил на территорию Газы.

В начале этого месяца Петро объявил о разрыве правительством Колумбии дипломатических отношений с Израилем из-за последней эскалации напряженности между странами вокруг войны в секторе Газа.

"Израилю не будут читать лекции антисемитские сторонники ХАМАСа, террористической организации геноцида, которая 7 октября убила, изнасиловала, искалечила и сожгла заживо 1200 невинных людей. Позор вам, президент Петро!" – написал премьер Израиля.

Израиль проводит операцию в городе Рафах на юге Сектора Газа для уничтожения последних сил ХАМАС, которые, по данным ЦАХАЛа, скрываются в городе.

При этом даже некоторые союзники, такие как США, критикуют Израиль за это решение, опасаясь большого количества жертв среди мирного населения в случае полномасштабного вторжения израильских военных в Рафах.

Например, Вашингтон предлагает Тель-Авиву секретные разведданные, которые якобы помогут ЦАХАЛу определить местонахождение лидеров ХАМАС и найти скрытые туннели группировки.

В обнародованном вчера отчете Государственного департамента США говорится, что Израиль, возможно, нарушил международное право в войне против ХАМАС, однако "характер конфликта в Газе усложняет оценку или получение убедительных выводов".

Вместе с тем Израиль, несмотря на угрозу приостановки военной помощи со стороны США, намерен продолжать операцию в Рафахе. Сегодня Тель-Авив отдал приказ эвакуироваться палестинцам в большем количестве районов города.

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