Нетаньяху евакуювали під час виступу через запуск ракети з Гази

Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Бойовики з сектора Газа випустили ракету по місту Ашкелон, де Нетаньяху проводив передвиборчу кампанію

Прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху евакуювали в бомбосховище під час передвиборного виступу в місті Ашкелон в результаті запуску ракети з сектора Газа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsru.co.il.

Повідомляється, що 25 грудня Нетаньяху виступав на передвиборчому заході в Ашкелон, коли спрацювали сирени повітряної тривоги. У результаті прем'єр-міністру Ізраїлю довелося евакуюватися в бомбосховище.

В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що відбувся запуск однієї ракети з території сектора Газа по ізраїльській території. Ракета була перехоплена системою протиповітряної оборони "Залізний купол".

"Той, хто обстрілював в минулий раз, вже відправився в інший світ. Той, хто стріляв зараз, може вже складати речі", - заявив Нетаньяху, повернувшись на сцену з бомбосховища.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 25 грудня з сектора Газа випустили ракету по Ізраїлю. У відповідь ізраїльська армія вразила військові комплекси Хамасу в секторі Газа, включаючи військові комплекси цієї організації.