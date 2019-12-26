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Армия Израиля ответила на ракетный обстрел со стороны ХАМАСа

Новости » Происшествия     26.12.2019 - 03:40
Армия Израиля ответила на ракетный обстрел со стороны ХАМАСа
Иллюстративное фото (GettyImages)

Израильские вертолеты поразили военные комплексы ХАМАСа

Армия обороны Израиля ответила на пуск ракеты, зафиксированный 25 декабря из сектора Газа. Об этом сообщается в Twitter израильской армии.

Отмечается, что участие в операции взяли истребители и вертолеты. Они атаковали несколько целей террористической организации ХАМАС в секторе Газа, включая военные комплексы этой организации.

"Атака была совершена в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа в направлении израильской территории сегодня вечером", - указано в сообщении.

Напомним, вечером 25 декабря по израильской территории запустили ракету из сектора Газа, она была перехвачена системой ПВО "Железный купол". Сирены предупреждения о ракетных обстрелах сработали на юге страны.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности пойти на проведение масштабной военной операции в секторе Газа в случае продолжения ракетных обстрелов территории страны. При этом Нетаньяху отметил, что без прекращения обстрелов Израиль не будет начинать переговоры с палестинцами.

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