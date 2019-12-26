Армия Израиля ответила на ракетный обстрел со стороны ХАМАСа

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Израильские вертолеты поразили военные комплексы ХАМАСа

Армия обороны Израиля ответила на пуск ракеты, зафиксированный 25 декабря из сектора Газа. Об этом сообщается в Twitter израильской армии.

Отмечается, что участие в операции взяли истребители и вертолеты. Они атаковали несколько целей террористической организации ХАМАС в секторе Газа, включая военные комплексы этой организации.



"Атака была совершена в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа в направлении израильской территории сегодня вечером", - указано в сообщении.

Напомним, вечером 25 декабря по израильской территории запустили ракету из сектора Газа, она была перехвачена системой ПВО "Железный купол". Сирены предупреждения о ракетных обстрелах сработали на юге страны.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности пойти на проведение масштабной военной операции в секторе Газа в случае продолжения ракетных обстрелов территории страны. При этом Нетаньяху отметил, что без прекращения обстрелов Израиль не будет начинать переговоры с палестинцами.