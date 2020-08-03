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Нетаньяху: аннексия частей Западного берега реки Иордан зависит от США

Тель-Авив, Понедельник 03 августа 2020 19:04
Нетаньяху: аннексия частей Западного берега реки Иордан зависит от США
Фото: Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Израиль рассчитывает на поддержку Вашингтона в этом вопросе

Аннексия Израилем частей Западного берега реки Иордан зависит от поддержки США. В любом случае данный вопрос не снят с повестки дня.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает The Times of Israel.

По его словам, администрация США должна скорее решить вопросы аннексии частей Западного берега реки Иордан.

"Вопрос о применении суверенитета находится в Вашингтоне. Это не покинуло повестку дня, вариант все еще существует", - заявил Нетаньяху.

Издание подчеркивает, что премьер объявил о намерении приступить к аннексии под эгидой мирного плана США с 1 июля 2020 года, однако дата прошла без каких-либо изменений по этому вопросу.

Напомним, в июне Палестина заявила об отказе Израиля от аннексии Иорданской долины.

До этого Нетаньяху заявлял, что Израиль не упустит возможность расширить суверенитет на часть Палестины.

В начале 2020 года Белый дом опубликовал американский план ближневосточного урегулирования.

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Новости Украины НетаньяхуИзраильаннексияПалестина
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