Нетаньяху: анексія частини Західного берега річки Йордан залежить від США

Фото: Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)

Ізраїль розраховує на підтримку Вашингтона в цьому питанні

Анексія Ізраїлем частин Західного берега річки Йордан залежить від підтримки США. У будь-якому випадку це питання не зняте з порядку денного.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, передає The Times of Israel.

За його словами, адміністрація США повинна швидше вирішити питання анексії частини Західного берега річки Йордан.

"Питання про застосування суверенітету знаходиться у Вашингтоні. Це не залишило порядок денний, варіант все ще існує", - заявив Нетаньяху.

Видання підкреслює, що прем'єр оголосив про намір приступити до анексії під егідою мирного плану США з 1 липня 2020 року, однак дата пройшла без будь-яких змін з цього питання.

Нагадаємо, у червні Палестина заявила про відмову Ізраїлю від анексії Йорданської долини.

До цього Нетаньяху заявляв, що Ізраїль не упустить можливість розширити суверенітет на частину Палестини.

На початку 2020 року Білий дім опублікував американський план близькосхідного врегулювання.