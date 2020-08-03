ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Нетаньяху: анексія частини Західного берега річки Йордан залежить від США

Тель-Авів, Понеділок 03 серпня 2020 19:04
Нетаньяху: анексія частини Західного берега річки Йордан залежить від США
Фото: Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Ізраїль розраховує на підтримку Вашингтона в цьому питанні

Анексія Ізраїлем частин Західного берега річки Йордан залежить від підтримки США. У будь-якому випадку це питання не зняте з порядку денного.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, передає The Times of Israel.

За його словами, адміністрація США повинна швидше вирішити питання анексії частини Західного берега річки Йордан.

"Питання про застосування суверенітету знаходиться у Вашингтоні. Це не залишило порядок денний, варіант все ще існує", - заявив Нетаньяху.

Видання підкреслює, що прем'єр оголосив про намір приступити до анексії під егідою мирного плану США з 1 липня 2020 року, однак дата пройшла без будь-яких змін з цього питання.

Нагадаємо, у червні Палестина заявила про відмову Ізраїлю від анексії Йорданської долини.

До цього Нетаньяху заявляв, що Ізраїль не упустить можливість розширити суверенітет на частину Палестини.

На початку 2020 року Білий дім опублікував американський план близькосхідного врегулювання.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України НетаньяхуІзраїльаннексияПалестина
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся