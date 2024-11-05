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Нетаньягу звільнив міністра оборони Ізраїлю через "відсутність довіри": хто його замінить

Фото: колишній міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звільнив міністра оборони Йоава Галланта. Причиною стала "відсутність взаємної довіри".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Як повідомляється, Галланта замінить міністр закордонних справ країни Ізраель Кац, а новим очільником МЗС стане міністр без портфеля Гедеон Саар.

"На жаль, хоча в перші місяці війни була довіра і була дуже плідна робота, протягом останніх місяців ця довіра дала тріщину між мною та міністром оборони", - зазначив Нетаньягу.

За словами ізраїльського прем'єра, вони не дійшли згоди щодо управління війною,а Галлант приймав рішення та робив заяви, які суперечать рішенням кабінету міністрів.

"Я робив багато спроб подолати ці прогалини, але вони продовжували розширюватися. Вони також стали відомі громадськості в неприйнятний спосіб, і що ще гірше, вони стали відомі ворогу. Наші вороги насолоджувалися цим і отримали від цього багато користі", - додав Нетаньягу.

Він також зазначив, що більшість членів уряду погодилися з його рішенням.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що колишнього прессекретаря прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу затримано через звинувачення у "зливі" секретних військових документів журналістам.

Це могло поставити під удар перемовини щодо повернення заручників, які наразі утримуються ХАМАСом у Секторі Газа.

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