В Ізраїлі скандал через витік секретної інформації, затримано помічника Нетаньягу

Колишнього прессекретаря прем'єр-міністра Беньямін Нетаньягу затримано через звинувачення у "зливі" секретних військових документів журналістам. Це могло поставити під удар перемовини щодо повернення заручників, які наразі утримуються ХАМАСом у Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Як уточнюється в рішенні суду міста Рішон ле-Ціон, який розглядає справу, Еліезер Фельдштейн є одним із чотирьох ідентифікованих підозрюваних, причетних до витоку інформації, тоді як решта троє - співробітники ізраїльської служби безпеки.

Ситуація зі "зливом" спонукала лідерів ізраїльської опозиції публічно поставити питання про можливу причетність до витоку самого Нетаньягу, хоча канцелярія прем'єр-міністра рішуче відкидає такі припущення.

Ізраїльська служба внутрішньої безпеки та командування армії у вересні розпочали окремі внутрішні розслідування щодо витоку інформації. Це сталося після того, як уривки секретних документів з’явилися на сторінках британського тижневика Jewish Chronicle та німецького таблоїда Bild, саме в той час, коли перемовини про звільнення заручників підійшли до вирішальної стадії.

Одне з видань писало про виявлений документ, у якому був описаний план щодо таємного вивезення тодішнього лідера ХАМАС Ях’ю Сінвара разом із заручниками до Єгипту. За даними статті, цей план передбачав використання Філадельфійського коридору, що проходить уздовж кордону Газа.

Другий матеріал повідомляє про внутрішню записку, нібито розіслану керівництвом ХАМАС, у якій викладалася стратегія Сінвара. Ця стратегія полягала в максимальному затягуванні переговорів щодо звільнення заручників, з метою ускладнити їхнє проведення.

Проте ізраїльські журналісти з’ясували, що перший "документ" виявився фальшивкою, а так звана "внутрішня записка" була створена бойовиками ХАМАС низького рівня.

Суд Ізраїля постановив, що публікація цих документів може завдати "серйозної шкоди державній безпеці" й поставити під загрозу спроби звільнити заручників.

Переговори з припинення війни у Секторі Газа

На початку жовтня 2023 року палестинське угруповання ХАМАС здійснило напад на Ізраїль з території Сектора Гази. За перші дні цього конфлікту бойовики взяли в полон близько 250 ізраїльських громадян і військовослужбовців. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію в Газі.

Згодом ХАМАС звільнив приблизно 120 заручників, обмінявши їх на палестинських ув'язнених.

Нещодавно президент Єгипту Абдель-Фаттах ас-Сіссі виступив з ініціативою тимчасового припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. Його план включає також звільнення чотирьох заручників, що досі перебувають у Секторі Газа.