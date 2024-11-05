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Нетаньяху уволил министра обороны Израиля из-за "отсутствия доверия": кто его заменит

Фото: бывший министр обороны Израиля Йоав Галлант (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галланта. Причиной стало "отсутствие взаимного доверия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Как сообщается, Галланта заменит министр иностранных дел страны Израэль Кац, а новым главой МИД станет министр без портфеля Гедеон Саар.

"К сожалению, хотя в первые месяцы войны было доверие и была очень плодотворная работа, в течение последних месяцев это доверие дало трещину между мной и министром обороны", - отметил Нетаньяху.

По словам израильского премьера, они не пришли к согласию по управлению войной, а Галлант принимал решения и делал заявления, противоречащие решениям кабинета министров.

"Я предпринимал много попыток преодолеть эти пробелы, но они продолжали расширяться. Они также стали известны общественности неприемлемым способом, и, что еще хуже, они стали известны врагу. Наши враги наслаждались этим и получили от этого много пользы", - добавил Нетаньяху.

Он также отметил, что большинство членов правительства согласились с его решением.

Напомним, сегодня стало известно, что бывший пресс-секретарь премьер-министра Израиля Беньямин Нетаньях задержан из-за обвинений в "сливе" секретных военных документов журналистам.

Это могло поставить под удар переговоры по возвращению заложников, которые сейчас удерживаются ХАМАСом в Секторе Газа.

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