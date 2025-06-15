Нетаньягу зібрав на екстрене засідання військово-політичний Кабінет

Військове зіткнення між Ізраїлем та Іраном

Через провал у переговорах щодо ядерної програми між США та Іраном, на Близькому Сході спалахнула нова регіональна війна.

У ніч на 13 червня Ізраїль здійснив масштабну повітряну атаку, завдавши ударів по більш ніж 100 військових та ядерних об'єктах на території Ірану.

В результаті обстрілу Тегерана було знищено 20 високопоставлених іранських командирів і кілька науковців, пов’язаних з ядерною програмою.

У відповідь Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю, випустивши 150 балістичних ракет. У Тель-Авіві та низці інших міст зафіксовано масштабні руйнування, є десятки постраждалих серед цивільного населення.

Збройні сили обох країн другий день поспіль із перервами обмінюються дроновими та ракетними ударами.

Ввечері 14 червня Іран знову розпочав масовану ракетну атаку по ізраїльських територіях.

Внаслідок атаки постраждала північ країни, зокрема міста Тамра і Хайфа. Є загиблі та постраждалі серед місцевого населення.

Після удару по Хайфі, три сусідні з Ізраїлем близькосхідні країни, закрили повітряний простір.

Президент Дональд Трамп заявив, що надав Ірану 60 днів на укладення ядерної угоди, але Тегеран не скористався можливістю, і тому почалася обіцяна військова відповідь.

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