Нетаньягу заявив, що сьогодні представить угоду про припинення вогню у Лівані
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу сьогодні, 26 листопада, представить Кабінету міністрів угоду про припинення вогню у Лівані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Як повідомляє видання, Нетаньягу заявив, що "Хезболла" вже не та", а Ізраїль відкинув угруповання "на десятиліття назад".
"Ми знищили більшість ракет і снарядів. Ми вбили тисячі терористів, знищили підпілля і терористичну інфраструктуру біля наших кордонів. Все це "звучало як наукова фантастика" ще три місяці тому, але "ми зробили це", - наголосив він.
Прем'єр Ізраїлю також заявив, що він "сповнений рішучості" зберегти життя та безпеку ізраїльських солдатів.
"Саме тому сьогодні ввечері я представлю на розгляд кабінету міністрів план припинення вогню у Лівані", - сказав він.
За словами Нетаньягу, тривалість припинення вогню "залежить від того, що відбувається у Лівані".
Він зазначив, що Ізраїль "має порозуміння зі США" і збереже за собою "повну свободу проведення військових операцій, якщо "Хезболла" спробує напасти".
"Якщо "Хезболла" спробує напасти на нас, якщо вона озброїться і відновить інфраструктуру біля кордону - ми атакуємо. Якщо вони запустять ракети, якщо вони прокопають великі тунелі - ми атакуємо", - наголосив ізраїльський прем'єр.
Припинення вогню у Лівані
Нагадаємо, у жовтні Ізраїль у рамках операції проти "Хезболли" ввів свої війська на територію Лівану.
Ізраїльська влада зазначала, що за допомогою знищення "Хезболли" на півдні Лівану вони хочуть створити умови для повернення додому ізраїльтян, які виїхали з північної частини Ізраїлю.
Водночас ЗМІ повідомляли, що ізраїльська влада може сьогодні, 26 листопада, схвалити припинення вогню в Лівані. Тоді воно набуде чинності 27 листопада.
Більш детально про те, що передбачає угода між Ізраїлем та "Хезболлою" і чи можливий тривалий мир, - у матеріалі РБК-Україна.
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