Нетаньяху заявил, что сегодня представит соглашение о прекращении огня в Ливане
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня, 26 ноября, представит Кабинету министров соглашение о прекращении огня в Ливане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Как сообщает издание, Нетаньяху заявил, что "Хезболла" уже не та", а Израиль откинул группировку "на десятилетие назад".
"Мы уничтожили большинство ракет и снарядов. Мы убили тысячи террористов, уничтожили подполье и террористическую инфраструктуру у наших границ. Все это "звучало как научная фантастика" еще три месяца назад, но "мы сделали это", - подчеркнул он.
Премьер Израиля также заявил, что он "полнен решимости" сохранить жизнь и безопасность израильских солдат.
"Именно поэтому сегодня вечером я представлю на рассмотрение кабинета министров план прекращения огня в Ливане", - сказал он.
По словам Нетаньяху, продолжительность прекращения огня "зависит от того, что происходит в Ливане".
Он отметил, что Израиль "имеет взаимопонимание с США" и сохранит за собой "полную свободу проведения военных операций, если "Хезболла" попытается напасть".
"Если "Хезболла" попытается напасть на нас, если она вооружится и возобновит инфраструктуру у границы - мы атакуем. Если они запустят ракеты, если они прокопают большие тоннели - мы атакуем", - подчеркнул израильский премьер.
Прекращение огня в Ливане
Напомним, в октябре Израиль в рамках операции против "Хезболлы" ввел свои войска на территорию Ливана.
Израильские власти отмечали, что с помощью уничтожения "Хезболлы" на юге Ливана они хотят создать условия для возвращения домой израильтян, которые выехали из северной части Израиля.
В то же время, СМИ сообщали, что израильские власти могут сегодня, 26 ноября, одобрить прекращение огня в Ливане. Тогда он вступит в силу 27 ноября.
Более подробно о том, что предусматривает соглашение между Израилем и "Хезболлой" и возможен ли продолжительный мир, - в материале РБК-Украина
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