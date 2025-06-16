Нетаньягу не виключає ліквідації верховного лідера Ірану

Коментуючи інформацію про те, що президент Дональд Трамп відхилив план Ізраїлю щодо вбивства верховного лідера Ірану, стурбований ескалацією конфлікту, Нетаньягу зазначив, що це не призведе до ескалації конфлікту, це покладе край війні.

"Ми маємо півстоліття конфлікту, який поширює цей режим, що тероризує всіх на Близькому Сході. Він бомбардував нафтові родовища Aramco в Саудівській Аравії; поширює тероризм, підривну діяльність та саботаж усюди. Іран хоче вічної війни, і вони підводять нас на межу ядерної війни. Насправді Ізраїль запобігає цьому, покладає край цій агресії, і ми можемо зробити це, лише протистоячи силам зла", - сказав він.

На запитання, чи справді Ізраїль націлиться на верховного лідера Ірану, Нетаньяху відповів, що країна "робить те, що нам потрібно".

"Я не збираюся вдаватися в подробиці, але ми націлилися на їхніх провідних вчених-ядерників. Це фактично ядерна команда Гітлера", - зазначив прем'єр Ізраїлю.

Нетаньягу наголосив, що в інтересах Америки підтримати Ізраїль, який прагне ліквідувати ядерну програму Ірану.

Ізраїльський прем'єр також спростував повідомлення Wall Street Journal про те, що Іран сигналізував партнерам про прагнення припинити воєнні дії та відновити переговори щодо своєї ядерної програми.

"Я не здивований. Я маю на увазі, що вони хочуть продовжувати ці фальшиві переговори, в яких вони брешуть, обманюють, обманюють США. І, знаєте, у нас є дуже вагомі розвідувальні дані щодо цього. Вони хочуть продовжувати створювати свою ядерну зброю та масивний арсенал балістичних ракет, якими вони стріляють по нашому народу. Вони хочуть продовжувати створювати дві екзистенційні загрози проти Ізраїлю, поки вони розмовляють. Цього не станеться", - наголосив він.