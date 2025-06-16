Нетаньяху не исключает ликвидации верховного лидера Ирана

Комментируя информацию о том, что президент Дональд Трамп отклонил план Израиля по убийству верховного лидера Ирана, обеспокоенный эскалацией конфликта, Нетаньяху отметил, что это не приведет к эскалации конфликта, это положит конец войне.

"Мы имеем полвека конфликта, который распространяет этот режим, терроризирующий всех на Ближнем Востоке. Он бомбил нефтяные месторождения Aramco в Саудовской Аравии; распространяет терроризм, подрывную деятельность и саботаж повсюду. Иран хочет вечной войны, и они подводят нас на грань ядерной войны. На самом деле Израиль предотвращает это, положит конец этой агрессии, и мы можем сделать это, только противостоя силам зла", - сказал он.

На вопрос, действительно ли Израиль нацелится на верховного лидера Ирана, Нетаньяху ответил, что страна "делает то, что нам нужно".

"Я не собираюсь вдаваться в подробности, но мы нацелились на их ведущих ученых-ядерщиков. Это фактически ядерная команда Гитлера", - отметил премьер Израиля.

Нетаньяху подчеркнул, что в интересах Америки поддержать Израиль, который стремится ликвидировать ядерную программу Ирана.

Израильский премьер также опроверг сообщения Wall Street Journal о том, что Иран сигнализировал партнерам о стремлении прекратить военные действия и возобновить переговоры по своей ядерной программе.

"Я не удивлен. Я имею в виду, что они хотят продолжать эти фальшивые переговоры, в которых они лгут, обманывают, обманывают США. И, знаете, у нас есть очень весомые разведывательные данные на этот счет. Они хотят продолжать создавать свое ядерное оружие и массивный арсенал баллистических ракет, которыми они стреляют по нашему народу. Они хотят продолжать создавать две экзистенциальные угрозы против Израиля, пока они разговаривают. Этого не произойдет", - подчеркнул он.