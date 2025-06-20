Нетаньягу та керівництво ЦАХАЛу зустрілись з представниками Трампа: подробиці

Перемовини США з Іраном

Нагадаємо, минулого тижня Ізраїль наніс серію ракетних ударів по Ірану, оскільки той відмовився підписувати зі США ядерну угоду за 60 днів. Ізраїль за допомогою таких атак хоче знищити ядерну програму Ірану, щоб країна не почала виробляти власну ядерну зброю.

Вчора, 19 червня, стало відомо про те, що спецпредставник президента США Стів Віткофф і глава МЗС Ірану Аббас Аракчі провели кілька дзвінків. Вони обговорювали дипломатичне вирішення конфлікту між Іраном та Ізраїлем.

Аракчі під час перемовин попередив Віткоффа, що Тегеран не повернеться до переговорів, доки Ізраїль не припинить атаки, що почалися 13 червня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.