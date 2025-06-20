Нетаньяху и руководство ЦАХАЛа встретились с представителями Трампа: подробности

Переговоры США с Ираном

Напомним, на прошлой неделе Израиль нанес серию ракетных ударов по Ирану, поскольку тот отказался подписывать с США ядерное соглашение за 60 дней. Израиль с помощью таких атак хочет уничтожить ядерную программу Ирана, чтобы страна не начала производить собственное ядерное оружие.

Вчера, 19 июня, стало известно о том, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи провели несколько звонков. Они обсуждали дипломатическое решение конфликта между Ираном и Израилем.

Аракчи во время переговоров предупредил Уиткоффа, что Тегеран не вернется к переговорам, пока Израиль не прекратит атаки, начавшиеся 13 июня.

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