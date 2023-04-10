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Нетаньягу розпорядився почати в Ізраїлі мобілізацію резервістів

Фото: Нетаньягу розпорядився почати в Ізраїлі мобілізацію резервістів (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Після загибелі трьох людей унаслідок нападів на Західному березі Йордану та в Тель-Авіві прем'єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньягу розпорядився почати мобілізацію резерівстів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.

Глава ізраїльського уряду дав вказівку поліції мобілізувати всі резервні підрозділи прикордонної поліції та наказав ЦАХАЛу мобілізувати додаткові сили.

Атаки сталися після того, як Ізраїль вдарив у відповідь на ракетний обстріл із Сектора Гази та Лівану.

Військові заявили, що атакували цілі, включаючи інфраструктуру, що належать ХАМАС на півдні Лівану.

До слова, що відомо про новий виток ізраїльсько-палестинського конфлікту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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