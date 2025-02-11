Нетаньяху пригрозив відновити інтенсивні бої в Секторі Газа і назвав умову

Заяви ХАМАС

Нагадаємо, раніше спікер "Бригад Аль-Кассама" Абу Обейда заявив про те, що Ізраїль нібито не виконує угоду про припинення вогню.

Тому ХАМАС вимагає від ізраїльської влади "компенсацій". У разі, якщо цього не станеться, бойовики не відпустять заручників 15 лютого.

У відповідь міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підкреслив, що такі заяви ХАМАС - це явне порушення перемир'я.

Тому він наказав ізраїльським воїнам готуватися "до будь-якого можливого сценарію" в Секторі Газа".

Варто зауважити, що перемир'я між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС почало діяти менше місяця тому.

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