Нетаньяху пригрозил возобновить интенсивные бои в Секторе Газа и назвал условие

Заявления ХАМАС

Напомним, ранее спикер "Бригад Аль-Кассама" Абу Обейда заявил о том, что Израиль якобы не выполняет соглашение о прекращении огня.

Поэтому ХАМАС требует от израильских властей “компенсаций”. В случае, если этого не произойдет, боевики не отпустят заложников 15 февраля.

В ответ министр обороны Израиля Исраэль Кац подчеркнул, что подобные заявления ХАМАС - это явное нарушение перемирия.

Поэтому он приказал израильским воинам готовится "к любому возможному сценарию” в Секторе Газа".

Стоит заметить, что перемирие между Израилем и боевиками ХАМАС начало действовать меньше месяца назад.

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