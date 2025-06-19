Нетаньягу наказав армії Ізраїлю посилити удари по стратегічних цілях в Ірані

Ізраїль посилить інтенсивність ударів по території Ірану. Це відповідь на обстріли Тегераном ізраїльських міст.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Ізраїлю Ісраеля Каца в X (Twitter).
"Боягузливий іранський диктатор сидить у глибинах укріпленого бункера та стріляє прицільними вогнями по лікарнях та житлових будинках в Ізраїлі", - написав він.
Кац назвав обстріли з боку Ірану "воєнними злочинами найтяжчого ґатунку". Міністр оборони Ізраїлю пригрозив, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї буде притягнутий до відповідальності.
"Прем'єр-міністр (Біньямін Нетаньягу, - ред.) і я доручили Армії оборони Ізраїлю посилити інтенсивність атак на стратегічні цілі в Ірані та урядові цілі в Тегерані, щоб усунути загрози Державі Ізраїль та підірвати режим аятол", - наголосив Кац.
Нагадаємо, вночі 13 червня Ізраїль атакував Іран з повітря. Під ударом були ядерні та військові об'єкти. В Ізраїлі зазначають, що удар був вимушений, оскільки Тегеран мав можливість зробити ядерні бомби.
Крім того, під час операцію Ізраїль ліквідував вище військове керівництво Ірану.
Тегеран своєю чергою завдав удару у відповідь наступної ночі, 14 червня. Тоді Іран випустив понад 150 ракет по Ізраїлю.
Досі Ізраїль та Іран продовжують обмінюватися ударами. Сьогодні, 19 червня, Тегеран знову завдав ракетного удару по Ізраїлю. Зокрема, під обстрілом була лікарня "Сорока" в Беер-Шеві.
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