Нетаньягу блокує створення державної комісії з розслідування атаки ХАМАСу 7 жовтня, - ЗМІ

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу проштовхує до парламенту закон, що забороняє створення державної комісії з розслідування терористичної атаки палестинського угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Замість неї глава уряду пропонує створити іншу комісію, щоб знизити ризик імовірної відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Зазначається, що замість державної комісії, законопроект дозволить створити політичну комісію з розслідування, яку очолять один депутат від коаліції та один депутат від опозиції. До неї також увійдуть високопоставлені чиновники служби безпеки.

Нетаньягу неодноразово відтерміновував створення державної слідчої комісії, яка є органом, що має найширші повноваження до ухвалення ізраїльського законодавства для розслідування прорахунків уряду, які уможливили смертоносні атаки ХАМАСу. Прем'єр стверджував, що всі розслідування слід відкласти до завершення бойових дій у Секторі Газа.

Днями ізраїльська газета "Гаом" повідомила, що Нетаньягу обмірковує можливість створення альтернативного "спеціального комітету" для розслідування цього питання.

Лідер опозиції Яїр Лапід попередив, що політична слідча комісія "не може і не буде створена".

"Ми будемо голосувати лише за державну слідчу комісію", - сказав він.

Депутат Мейрав Бен Арі з партії Лапіда "Єш Атід" також виступає проти цього плану і обіцяє, що опозиція "не буде співпрацювати" зі спробою Нетаньягу "уникнути відповідальності за масові вбивства 7 жовтня".

"Ми використаємо кожне парламентське право, яке у нас є, щоб торпедувати (не допустити. - ред.) закони", - зазначила вона.