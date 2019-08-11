Нетаньяху анонсировал встречу с Зеленским

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 18 августа, прибудет в Киев, чтобы встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление израильского Министерства иностранных дел в Facebook.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, Нетаньяху вместе с Зеленским примет участие в церемонии поминовения погибших в Бабьем Яру и других мероприятиях.

"18 августа этого года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетает в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, примет участие в церемонии поминовения погибших в Бабьем Яру и других мероприятиях", - заявили в израильском ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленьский во время рабочего визита в Стамбул встретился с вселенским патриархом Варфоломеем. В ходе встречи Зеленский и Варфоломей обсуждали ситуацию на Донбассе, вопрос возвращения Крыма и ряд других актуальных тем.

Также во время своего визита в Турцию Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Тогда украинский президент заявил, что Украина и Турция должны ускорить подписание соглашения о свободной торговле между странами. Он добавил, что товарооборот между Украиной и Турцией может достичь 10 млрд долларов.