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"Нет войне в Украине!": олимпиец Гераскевич красноречиво поддержал Родину на фоне угрозы России

Автор: Андрей Вырва

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич показал плакат в поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина.

После финиша в третьем заезде, Владислав показал в камеру плакат с надписью – "Нет войне в Украине!".

Скриншот с трансляции

"Это моя позиция. Никакой нормальный человек не хочет войны и я не хочу войны в своем государстве. Я не хочу чтобы люди погибли из-за войны" – сказал в эфире "UA: Первый" Владислав Гераскевич

Гераскевич пробился в финальную четвертую попытку и завершил соревнования на Олимпиаде за пределами топ-15.

Напомним, что нидерландка Шултинг стала олимпийской чемпионкой в шорт-треке.

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