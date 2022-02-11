"Нет войне в Украине!": олимпиец Гераскевич красноречиво поддержал Родину на фоне угрозы России

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич показал плакат в поддержку Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина.
После финиша в третьем заезде, Владислав показал в камеру плакат с надписью – "Нет войне в Украине!".
"Это моя позиция. Никакой нормальный человек не хочет войны и я не хочу войны в своем государстве. Я не хочу чтобы люди погибли из-за войны" – сказал в эфире "UA: Первый" Владислав Гераскевич
Гераскевич пробился в финальную четвертую попытку и завершил соревнования на Олимпиаде за пределами топ-15.
Напомним, что нидерландка Шултинг стала олимпийской чемпионкой в шорт-треке.