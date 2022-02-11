"Ні війні в Україні!": олімпієць Гераскевич красномовно підтримав Батьківщину на фоні загрози Росії

Після фінішу в третьому заїзді, Владислав показав у камеру плакат з написом – "Ні війні в Україні!".

Скріншот з трансляції

"Це моя позиція. Ніяка нормальна людина не хоче війни і я не хочу війни в своїй державі. Я не хочу щоб люди загинули через війну" – сказав в ефірі "UA:Перший" Владислав Гераскевич

Гераскевич пробився до фінальної четвертої спроби й завершив змагання на Олімпіаді за межами топ-15.