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"Нет конкретной даты": Подоляк о встрече Зеленского с Путиным

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина
Автор: Сергей Пышкин

Встреча президентов Украины и Российской Федерации Владимира Зеленского и Владимира Путина является ключевой для завершения войны. Однако, как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк пока конкретной даты нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Подоляка в интервью для издания BBC.

По словам Подоляка, сейчас есть много стран, которые заинтересованы во встрече Зеленского и Путина ради прекращения войны.

"Когда рабочие группы в рамках переговорного процесса будут наработаны какие-то предварительные документы и они будут переданы президентам, они оценят, это уже "дорожная карта", которую можно обсуждать тет-а-тет. Тогда эта встреча может быть", - заявил Подоляк.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк добавил, что звучат фразы о нескольких днях, или же недели, однако сегодня конкретной даты встречи лидеров стран пока нет.

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