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"Немає конкретної дати": Подоляк про зустріч Зеленського з Путіним

Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна
Автор: Сергій Пишкін

Зустріч президентів України та Російської Федерації Володимира Зеленського та Володимира Путіна є ключовою для завершення війни. Однак, як відзначив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк наразі конкретної дати немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Подоляка в інтерв'ю для видання BBC.

За словами Подоляка, наразі є багато країн, які зацікавлені в зустрічі Зеленського та Путіна заради припинення війни.

"Коли робочі групи в рамках переговорного процесу напрацюють якісь попередні документи і вони будуть передані президентам, вони оцінять, чи це вже "дорожня карта", яку можна обговорювати тет-а-тет. Тоді ця зустріч може бути",- заявив Подоляк.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк додав, що лунають фрази про декілька днів, або ж тиждень, однак сьогодні конкретної дати зустрічі лідерів країн поки що немає.

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