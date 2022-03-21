"Немає конкретної дати": Подоляк про зустріч Зеленського з Путіним

За словами Подоляка, наразі є багато країн, які зацікавлені в зустрічі Зеленського та Путіна заради припинення війни.

"Коли робочі групи в рамках переговорного процесу напрацюють якісь попередні документи і вони будуть передані президентам, вони оцінять, чи це вже "дорожня карта", яку можна обговорювати тет-а-тет. Тоді ця зустріч може бути",- заявив Подоляк.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк додав, що лунають фрази про декілька днів, або ж тиждень, однак сьогодні конкретної дати зустрічі лідерів країн поки що немає.