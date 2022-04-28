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"Немає альтернатив": Сійярто пояснив, чому Угорщина не відмовилися від газу з РФ

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Угорщина, Четвер 28 квітня 2022 15:33
"Немає альтернатив": Сійярто пояснив, чому Угорщина не відмовилися від газу з РФ Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (departament of state)
Автор: Євгеній Прокопенко

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в ефірі американського телеканалу CNN заявив, що Угорщина не відмовляється від газу і нафти з Росії тому, що неможливо знайти альтернативу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, все визначено інфраструктурою. 85% поставок газу і 65% нафти надходить до Угорщини з Росії.

"Це не просто тому, що нам так захотілося, ми не вибирали цю ситуацію. Немає альтернативних джерел газу, альтернативних маршрутів постачання, які б дозволили нам відмовитися від російської нафти і газу в найближчі роки", - упевнений угорський чиновник.

При цьому Угорщина пробує диверсифікувати поставки. У неї вже є інтерконнектори з 6 з 7 країн-сусідів.

Також він нагадав про плани ExxonMobile збільшити видобуток газу в румунській частині шельфу Чорного моря. Але це в майбутньому, тому поки Угорщина не має інших джерел енергоресурсів, крім російських.

Нагадавши, Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький оголосив про вихід країни з будь-якої форми залежності від Росії.

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