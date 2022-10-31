Несуть загрозу для всіх. У МЗС України відреагували на падіння російської ракети у Молдові

У МЗС України відреагували на падіння на території Молдови російської ракети, яку окупанти запустили в сторону України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook речника МЗС Олега Ніколенка.
Він зазначив, що українська сторона постійно говорить про те, що Російська Федерація веде війну не лише проти України, а й Європи.
"Ракетні атаки, які РФ запускає по українським містам з боку Чорного моря, Білорусії, Росії або Каспію, несуть пряму загрозу безпеці сусідніх країн", - написав Ніколенко.
За його словами,
Нагадаємо, вранці 31 жовтня російські війська завдали масованих ударів по кількох містах України. Ціллю ворога стали об'єкти критичної інфраструктури. У зв'язку з чим деякі регіони зіткнулися з проблемами енерго- та водопостачання.
Крім того, одна з ракет, запущена Росією, впала в Молдові після того, як її збила українська ППО.
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