Несуть загрозу для всіх. У МЗС України відреагували на падіння російської ракети у Молдові

У МЗС України відреагували на падіння на території Молдови російської ракети, яку окупанти запустили в сторону України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook речника МЗС Олега Ніколенка.

Він зазначив, що українська сторона постійно говорить про те, що Російська Федерація веде війну не лише проти України, а й Європи.

"Ракетні атаки, які РФ запускає по українським містам з боку Чорного моря, Білорусії, Росії або Каспію, несуть пряму загрозу безпеці сусідніх країн", - написав Ніколенко.

За його словами,