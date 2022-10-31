RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Несут угрозу для всех. В МИД Украины отреагировали на падение российской ракеты в Молдове

Фото: в МИД Украины отреагировали на падение российской ракеты в Молдове (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В МИД Украины отреагировали на падение на территории Молдовы российской ракеты, которую оккупанты запустили в сторону Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спикера МИД Олега Николенко.

Он отметил, что украинская сторона постоянно говорит о том, что Российская Федерация ведет войну не только против Украины, но и Европы.

"Ракетные атаки, которые РФ запускает по украинским городам со стороны Черного моря, Беларуси, России или Каспия, несут прямую угрозу безопасности соседних стран", - написал Николенко.

По его словам, и

Напомним, утром 31 октября российские войска нанесли массированные удары по нескольким городам Украины. Целью врага стали объекты критической инфраструктуры. В связи с чем некоторые регионы столкнулись с проблемами энерго- и водоснабжения.

Кроме того, одна из ракет, запущенная Россией, упала в Молдове по того, как ее сбила украинская ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМолдоваПВОВойна в Украинеракетный удар