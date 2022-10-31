Несут угрозу для всех. В МИД Украины отреагировали на падение российской ракеты в Молдове

В МИД Украины отреагировали на падение на территории Молдовы российской ракеты, которую оккупанты запустили в сторону Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спикера МИД Олега Николенко.
Он отметил, что украинская сторона постоянно говорит о том, что Российская Федерация ведет войну не только против Украины, но и Европы.
"Ракетные атаки, которые РФ запускает по украинским городам со стороны Черного моря, Беларуси, России или Каспия, несут прямую угрозу безопасности соседних стран", - написал Николенко.
По его словам, и
Напомним, утром 31 октября российские войска нанесли массированные удары по нескольким городам Украины. Целью врага стали объекты критической инфраструктуры. В связи с чем некоторые регионы столкнулись с проблемами энерго- и водоснабжения.
Кроме того, одна из ракет, запущенная Россией, упала в Молдове по того, как ее сбила украинская ПВО.
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