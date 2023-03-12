Нестерпний біль. Саакашвілі заявив, що перебуває "на межі смерті"

У лютому на апеляційному процесі було заслухано твердження незалежного експерта про те, що Саакашвілі був отруєний, перебуваючи у в'язниці.

Грузинська влада відкидає цю можливість і не дозволяє перевести його на лікування в Європу.

Видання зазначає, що його журналістів не пустили в лікарню, але вони змогли передати запитання Саакашвілі через його адвоката і отримати письмові відповіді.

"Спочатку я був 120 кілограмів, зараз маю 64, якщо я стану меншим за 60, лікарі прогнозують поліорганну недостатність", - розповів Саакашвілі.

Він додав, що відчуває постійний біль.

"Я весь час у ліжку, мої кістки розпадаються, і це завдає нестерпного болю", - зазначив Саакашвілі.

Михайло Саакашвілі був президентом Грузії з 2004 по 2013 рік. Лікарська команда експрезидента заявила, що його стан здоров'я значно погіршився після того, як його було ув'язнено в жовтні 2021 року, і він почав голодування. Наприкінці 2021 року його забрали в лікарню.

Нагадаємо, Європарламент ухвалив резолюцію, якою закликав Грузію помилувати та звільнити експрезидента Михайла Саакашвілі.

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