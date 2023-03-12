RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мучительная боль. Саакашвили заявил, что находится "на грани смерти"

Фото: Михаил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что он близок к смерти в больнице, куда его перевели из тюрьмы. Он постоянно чувствует мучительную боль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В феврале на апелляционном процессе были заслушаны утверждения независимого эксперта о том, что Саакашвили был отравлен, находясь в тюрьме.

Грузинские власти отвергают эту возможность и не позволяют перевести его на лечение в Европу.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. Врачебная команда экс-президента заявила, что его состояние здоровья значительно ухудшилось после того, как он был заключен в октябре 2021 года и начал голодовку. В конце 2021 года его забрали в больницу.

Напомним, Европарламент принял резолюцию, которой призвал Грузию помиловать и освободить экс-президента Михаила Саакашвили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Саакашвили