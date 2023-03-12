Мучительная боль. Саакашвили заявил, что находится "на грани смерти"

В феврале на апелляционном процессе были заслушаны утверждения независимого эксперта о том, что Саакашвили был отравлен, находясь в тюрьме.

Грузинские власти отвергают эту возможность и не позволяют перевести его на лечение в Европу.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. Врачебная команда экс-президента заявила, что его состояние здоровья значительно ухудшилось после того, как он был заключен в октябре 2021 года и начал голодовку. В конце 2021 года его забрали в больницу.

Напомним, Европарламент принял резолюцию, которой призвал Грузию помиловать и освободить экс-президента Михаила Саакашвили.

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