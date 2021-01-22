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Из-за нестабильности в стране: Минск лишили еще одного международного турнира

Автор: Дмитрий Левицкий

Исполнительный комитет Международного союза современного пятиборья (UIPM) решил лишить Минск права проведения Чемпионата мира в 2021 году. К такому решению пришли из-за нестабильной ситуации в Беларуси.

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Об этом говорится на сайте UIPM.

"Исполнительный комитет внимательно следил за развитием событий в Беларуси в последние месяцы и оценивал жизнеспособность чемпионата мира, который должен был пройти в Минске. Также были отмечены санкции, которые ввел Международный олимпийский комитет против Национального олимпийского комитета Беларуси", - заявил президент UIPM Клаус Шорманн.

Чемпионат мира по современному пятиборью решили перенести в другой город. Сейчас решается, какая страна будет принимать этот международный турнир вместо Беларуси. Перенос турнира не повлияет на даты его проведения, он будет проходить 7-13 июня.

Напомним, до этого Беларусь потеряла право на проведение Чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Она должна была проводить турнир совместно с Латвией. Латвийская федерация по хоккею уже предложила самостоятельно принять Чемпионат мира.

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