Через нестабільність в країні: Мінськ позбавили ще одного міжнародного турніру

Виконавчий комітет Міжнародного союзу сучасного п'ятиборства (UIPM) вирішив позбавити Мінськ права проведення Чемпіонату світу у 2021 році. Такого рішення дійшли через нестабільну ситуацію в Білорусі.

Про це йдеться на сайті UIPM.

"Виконавчий комітет уважно стежив за розвитком подій в Білорусі в останні місяці та оцінював життєздатність чемпіонату світу, який мав пройти в Мінську. Також були відзначені санкції, які ввів Міжнародний олімпійський комітет проти Національного олімпійського комітету Білорусі", - заявив президент UIPM Клаус Шорманн.

Чемпіонат світу з сучасного п'ятиборства вирішили перенести в інше місто. Зараз вирішується, яка країна буде приймати цей міжнародний турнір замість Білорусі. Перенесення турніру не вплине на дати його проведення, він проходитиме 7-13 червня.

Нагадаємо, до цього Білорусь втратила право на проведення Чемпіонату світу з хокею у 2021 році. Вона мала проводити турнір спільно з Латвією. Латвійська федерація з хокею вже запропонувала самостійно прийняти Чемпіонат світу.